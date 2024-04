Pecchia, il Parma e la Serie A: "Il campionato non finisce a Bari..."

Parma, Pecchia: "Il Bari è la stessa squadra di dieci mesi fa"

Pecchia ha quindi parlato del momento di difficoltà del Bari, in piena lotta per non retrocedere: "Sono una grande squadra per la storia passata, ma anche recente. A distanza di dieci mesi questo gruppo lavorava per andare in Serie A e ora è in un momento totalmente diverso. Questa è una cosa che succede in Serie B e in un nessun altro campionato. Che partita sarà? Mi aspetto un po’ di tutto, ci sarà il momento in cui bisognerà saper gestire la gara". Infine il punto sulle condizioni degli infortunati: "Abbiamo perso Banek e mi auguro che Bernabé possa essere quanto prima dei nostri. Abbiamo recuperato invece Man che farà parte della squadra. Poi il resto del gruppo è tutto a disposizione”.