Perugia, Falzerano show al pianoforte in aeroporto

TORINO - Il Perugia è impegnato sul campo del Crotone per l'undicesima giornata del campionato di Serie B. Dopo il pareggio casalingo con l'Ascoli nel turno infrasettimanale, la formazione di Massimo Oddo gioca in trasferta. Prima della partenza per l'impegno fuori casa contro i calabresi, in attesa del volo per raggiungere la Calabria, Marcello Falzerano si è reso protagonista di un bellissimo momento musicale in aeroporto, lasciando a bocca aperta i compagni di squadra. Il 28enne centrocampista del Perugia, come riportato sul profilo Twitter del club umbro, "ha tenuto un concerto all'aeroporto di Sant'Egidio" suonando al pianoforte. Il centrocampista del Perugia è un grande appassionato di musica e pianoforte e si è esibito davanti a tutti i compagni di squadra in attesa del volo charter per la squadra di Oddo verso la Calabria, in vista della trasferta di Serie B contro il Crotone.