Perugia, Santopadre: "Pronti per il rush finale: crediamo nella serie A"

PERUGIA - Il Perugia vuole la Serie A. In una conferenza stampa il presidente Massimiliano Santopadre è stato chiaro affermando: "In questi giorni con la salvezza si è concluso un periodo importante e determinante per il futuro del Grifo. Il bilancio di questo periodo è andato molto bene: ci siamo riaffacciati alla serie B da neopromossi, con tutte le problematiche del caso che si porta dietro una neopromossa: avevamo una rosa da sistemare, dei giocatori da valorizzare in maniera diversa, cambiando percorso tecnico. Posso affermare che ad oggi, siamo molto contenti del percorso fatto, della squadra e soprattutto dell'allenatore. Alvini ha fatto quello che gli abbiamo chiesto: innanzitutto la salvezza, poi sulla base della rosa potevamo guardare oltre e il mio stato d'animo è quello di un presidente che ha un rush finale da giocarsi, con sette partite che non sono poche, ma direi tantissime per poterci giocare la Serie A attraverso i playoff: la società ci crede". Santopadre ha detto di "essere comunque deluso dall'andamento interno, il pareggio con la Spal ci ha fatto innervosire, ciò non toglie che i ragazzi hanno fatto un cammino importante. L'attenzione ora si sposta sul futuro, se Alvini resta o rimane è presto per dirlo. Vogliamo essere concentrati sul presente. Parlare troppo del futuro sarebbe come voler dire di esserci già arresi. Ho parlato con tutti i giocatori e vi garantisco che tutti ci crediamo fortemente".