Funerali Ilario Castagner: l'omaggio di tanti sportivi all'allenatore del Perugia dei miracoli

Una maglia e tante sciarpe del Perugia sul feretro, la commozione in chiesa di familiari e amici. Poi all'uscita i fumogeni biancorossi tipici dello stadio per l'addio a Ilario Castagner, l'allenatore del Perugia dei miracoli morto sabato all'età di 82 anni. I funerali si sono tenuti nella chiesa di San Giovanni Battista a Ferro di Cavallo e vi hanno partecipato tantissime persone. Un lungo applauso ha accompagnato l'arrivo del feretro nel sagrato "Giovanni Paolo II", dove è stato posizionato un maxi schermo. Con il volto di Castagner e il "sorriso più bello del calcio italiano", come aveva scritto su Facebook il figlio Federico annunciandone la scomparsa.