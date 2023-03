Perugia-Reggina rinviata: stadio non agibile per il terremoto

Mancava soltanto l'ufficialità: il match di Serie B tra Perugia e Reggina non si giocherà . Dopo le verifiche tecniche , le autorità locali hanno deciso di posticipare la partita a scopo precauzionale , dopo le scosse di terremoto che hanno colpito la città. Non è stata presa in considerazione l'idea di giocare a porte chiuse al Curi. Proprio le condizioni dello stadio hanno indotto gli addetti ai lavori di rinciare la gara.

Perugia-Reggina rinviata: il comunicato

Questa la nota del Perugia: "Vista l’ordinanza n. 401 del 10 marzo 2023 emanata dal Comune di Perugia e per le motivazioni in essa contenute, AC Perugia Calcio comunica che la gara Perugia-Reggina, in programma sabato 11 marzo ore 14, è stata rinviata a data da destinarsi. Informiamo inoltre che tutti i biglietti già emessi per la gara in oggetto sono validi anche per la gara di recupero. Una volta stabilita la data di recupero sarà definita una finestra temporale per ottenere il rimborso per chi non potrà assistere alla partita".