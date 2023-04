Genoa-Perugia, conferenza Castori: "Come Davide contro Golia"

Genoa-Perugia, parla Castori

Alla vigilia del match del Ferraris, queste le parole di Fabrizio Castori, allenatore del Perugia: “Il Genoa è probabilmente la squadra più forte del campionato, sarà un’impresa difficile, ma ci concentriamo per provare a portare a casa qualcosa. Domani sarà come Davide che affronta Golia, perciò dovremo trovare le risorse giuste per trovare la vittoria. Le parole di Santopadre ci hanno dato una sveglia: non bisogna credere eccessivamente al fatalismo. Ci si augura che il futuro non sia come il passato, andiamo ad un ritmo che nessuno ha. Quando questo viene meno, la squadra dimostra di avere alcuni limiti. Le brutte figure devono servire per essere cancellate subito. La scorsa settimana abbiamo pagato il fatto di aver giocato la terza gara in otto giorni, non siamo riusciti a tenere alto il ritmo, mi assumole mie responsabilità anche se ero squalificato. Prima della scorsa partita avevamo ottenuto 18 punti in 12 gare, la squadra è viva e non deve perdere la fiducia“.