Moscardelli si ritira a 40 anni per entrare nello staff tecnico del Pisa

PISA - Davide Moscardelli appende gli scarpini al chiodo a 40 anni, ma resta nel Pisa. L'esperto attaccante, in nerazzurro dal 2018, ha comunicato alla società toscana la decisione di ritirarsi dai campi di gioco per entrare nei quadri tecnici del club. Moscardelli, nella sua lunga carriera, ha giocato anche in Serie A con Chievo e Bologna.

Il Pisa ringrazia Moscardelli

"Un percorso che il capitano di queste ultime due bellissime e indimenticabili stagioni inizierà proprio con indosso i nostri colori agli ordini del tecnico Luca D'Angelo e del suo staff - scrive il Pisa in un comunicato ufficiale - a Davide Moscardelli il ringraziamento del Pisa Sporting Club e di tutto il panorama calcistico nazionale per quello che ha saputo dare, dentro e fuori dal campo, nelle vesti di calciatore e ovviamente i migliori auspici per questa nuova avventura da vivere assieme".