Pisa, Palombi è nerazzurro: lascia la Lazio in prestito con diritto di riscatto

PISA - Il tecnico del Pisa Luca D'Angelo accoglie in rosa un nuovo attaccante: si tratta di Simone Palombi, che i toscani hanno prelevato dalla Lazio. "Il Pisa Sporting Club comunica di aver perfezionato l’accordo con la società S.S. Lazio per l’acquisizione a titolo temporaneo (con diritto di riscatto) delle prestazioni sportive del calciatore Simone Palombi. Attaccante, classe 1996, cresciuto nelle giovanili della Lazio e già molto esperto del campionato Cadetto per aver collezionato esperienze importanti con le maglie di Ternana, Salernitana, Lecce e Cremonese. Con i grigiorossi, nella stagione appena conclusa, Palombi ha fatto registrare 32 presenze (6 gol)".