Pisa, D'Angelo: "Sono tornato con tanti stimoli, qui è come il Real Madrid"

PISA - Presentazione ufficiale per il nuovo tecnico del Pisa, Luca D'Angelo, tornato al club nerazzurro per sostituire Rolando Maran. Queste le sue parole in conferenza stampa riportate sul sito ufficiale del club toscano: "Sono molto felice di essere qui, perché per me il Pisa vale come il Real Madrid. E se ti chiama il Pisa non puoi, nella maniera più assoluta, dire di no. Sono tornato da un periodo in cui ho staccato un pò, soprattutto inizialmente, perché avevo bisogno di riposarmi. Adesso sono qui con tanti stimoli anche se dobbiamo essere realisti. Dobbiamo pensare una partita alla volta, cercando di essere fastidiosi per tutti e sapendo che ci sono tutti i presupposti per fare le cose per bene anche perché, e di questo va dato merito al tecnico Maran, ho trovato una squadra che sta bene e che ha lavorato bene, preparata fisicamente e ben settata a livello“.