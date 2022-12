Pisa, D'Angelo: "Brescia insidioso. Out solo Caracciolo"

PISA - "Nonostante le difficoltà il Brescia è una squadra forte e insidiosa. Non è stato semplice allenarsi per i campi pesanti, ma sappiamo che possiamo fare anche domani una buona partita". Luca D'Angelo, tecnico del Pisa, parla così nella conferenza stampa alla vigilia della gara con le Rondinelle: "Il Brescia è esperto, ha giocatori di livello e si giocherà la partita, non sarà una partita semplice e non possiamo pensarlo, visto che tre settimane fa hanno pareggiato a Genova, e non sottovaluteremo nessun aspetto, siamo motivati: non sottovaluteremo nessun aspetto". Sulle condizioni della rosa: "Nicolas sarà convocato ma non gioca, è fermo da molto tempo. Al posto di Beruatto ho più scelte. Jureskin? Potrebbe essere molto pericoloso per il Brescia. Sono tutti a disposizione tranne Caracciolo, perciò dovremo cercare di scegliere per il meglio domani sera Mi fa piacere che si parli di questo Pisa come di D'Angelo, ma i veri protagonisti sono i giocatori. Quando sono arrivato ho trovato un gruppo non spaesato o impaurito, merito della società che ha dato tranquillità in un momento difficile. Canestrelli in Nazionale? Per il ragazzo è il giusto premio, ha stima totale da parte mia e della dirigenza. E' un grande professionista e un giocatore molto preparato".