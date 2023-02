Diretta Pisa-Perugia ore 20.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

All'Arena Garibaldi in campo la sfida tra Pisa e Perugia . Partita che potrebbe regalare emozioni visto il momento delle due squadre e la possibilità degli umbri di accorciare e uscire definitvamente dalla zona rossa della classifica. Il ritorno di Castori ha riportato entusiasmo e i biancorossi ora girano in maniera positiva. Dall'altra parte D'Angelo cerca conferme e l'obiettivo playoff è lì da inseguire.

Pisa-Perugia, dove vederla

La sfida tra Pisa e Perugia sarà visibile su quattro piattaforme: Sky Sport (Ch. 253) in tv, mentre Dazn, Now e Helbiz in streaming. Ci sarà la possibilità di seguirle anche dalle app dedicate e scaricabili per smartphone, pc e tablet. Non sarà possibile seguire l'evento gratis se non con la sottoscrizione di un abbonamento a seconda della piattaforma scelta.

Pisa-Perugia, le probabili formazioni

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Esteves, Hermannsson, Caracciolo, Beruatto; Tourè, Nagy, Marin; Morutan; Moreo, Gliozzi. All. D'Angelo

Perugia (3-4-1-2): Gori; Dell’Orco, Sgarbi, Struna; Casasola, Santoro, Capezzi, Paz; Luperini; Di Carmine, Matos. All. Castori

Arbitro: Santoro