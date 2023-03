Diretta Pisa-Palermo ore 14: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Pisa-Palermo, è l'antipasto della 28a giornata del campionato di Serie B. Sta per partire un altro weekend interessante con partite importanti per le zone calde della classifica. Quella tra toscani e rosanero è una gara da playoff con in palio punti pesanti. I nerazzurri di D'Angelo per restare al passo delle prime, la squadra di Corini per entrare stabilmente nella zona nobile. All'Arena Garibalid il fischio d'inizio è per le ore 14.