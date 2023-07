Pisa, Aquilani: "De Zerbi è una fonte di ispirazione"

Alberto Aquilani è il nuovo allenatore del Pisa . L'ex tecnico della Fiorentina primavera ha firmato un contratto biennale che lo legherà alla squadra toscana fino al 2025 . Ai microfoni della sua nuova squadra, si è presentato entusiasta e felice della nuova avventura. Il 39enne romano ha espresso anche parole al miele per un amico (a cui si ispira ) che tanto bene sta facendo in Premier League, alla guida del Brighton, vale a dire Roberto De Zerbi .

Aquilani su De Zerbi: "Mi ispira molto, ha un'idea ben precisa e questa cosa che mi è sempre piaciuta"

"Roberto De Zerbi oltre ad essere un mio grande amico, per me è un punto di riferimento, un punto di ispirazione, sono sincero. Sono anni che ci confrontiamo e oggi lo conoscete tutti, è sotto gli occhi di tutti; ma io mi ricordo quando ha iniziato, che aveva questa idea. Tu andavi a vedere la sua squadra e riuscivi subito a captare un'identità ben precisa e questa è una cosa che mi è sempre piaciuta molto. Non esiste un copia e incolla, ma penso che ognuno di noi possa prendere qualcosa dagli altri allenatori. Ho avuto la fortuna di aver incontrato tanti grandi allenatori quando ho giocato, quindi qualcosa dietro mi sono portato. Roberto è quello che mi ispira di più".