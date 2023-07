Pisa, dopo Chiellini e Kolarov ecco il nuovo direttore sportivo

Il Pisa ha deciso di cambiare pelle in dirigenza e ha trovato l'accordo per il nuovo direttore sportivo. Dopo l'addio con Claudio Chiellini, tornato alla Juventus Next Gen, e la risoluzione con Kolarov, arrivata dopo poche settimane dal suo arrivo, i nerazzurri hanno scelto Stefano Stefanelli nel ruolo di ds.