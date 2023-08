Aquilani, conferenza Sampdoria-Pisa: “Pirlo? Una cosa ci accomuna”

I nerazzurri di Aquilani se la vedranno contro la Sampdoria di Pirlo, che è partita con il piede giusto, vincendo contro la Ternana. Una sfida tra due allenatore giovani. Intanto il tecnico nerazzurro ha presentato il match in conferenza stampa.

Sampdoria-Pisa, le dichiarazioni di Aquilani

"Finalmente si gioca, non vediamo l’ora. Quello di domani (25 agosto ndr) è il primo step di una lunga maratona" - ha dichiarato Aquilani. Il tecnico ha poi proseguito, lodando la Sampdoria: "Affrontiamo una squadra difficile, candidata alle prime posizioni. Hanno anche uno stadio e un tifo importante. Ci dispiace per l’assenza dei nostri tifosi perché loro rappresentano un valore aggiunto, una spinta continua. La condizione? Attualmente è buona, ci sono alcuni giocatori che stanno recuperando, altri fuori da tanto tempo e proprio per questo dovremo essere bravi anche nella gestione e nel fare le giuste valutazioni". Su Valoti e Barberis: "Barberis non è pronto e deve ancora lavorare. Valoti invece aveva fatto una parte di preparazione ed è più pronto, ma ha bisogno di qualche giorno per entrare in sintonia coi compagni". Infine su Pirlo: "Andrea l’ho conosciuto in nazionale e abbiamo condiviso tanti momenti insieme. È un allenatore che mi piace e ha delle idee chiare. Un po’ questo ci accomuna, sarò contento di vederlo domani. Vinca il migliore. La Sampdoria è una squadra che ha delle idee molto precise e si avvicinano anche alle nostre. Mi aspetto una partita in cui questi due modi di lavorare si confronteranno e vedremo chi avrà la meglio. La gara secondo me andrà in questa direzione".