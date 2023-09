Aquilani, conferenza Modena-Pisa: “Mercato? Grande novità, per un motivo”

L'allenatore del Pisa a tal proposito ha messo tutti in guardia e ha analizzato in conferenza stampa il match contro la squadra di Bianco. Il tecnico ha parlato anche delle condizioni fisiche di Caracciolo e Torregrossa, due punti di riferimento della rosa.

Modena-Pisa, le dichiarazioni di Aquilani

“Il Modena è una squadra in salute. Ha ottenuto vittorie importanti in questo inizio di campionato. La partita sarà difficile e diversa rispetto a quelle contro Parma e Sampdoria" - ha spiegato Aquilani in conferenza stampa. L'allenatore ha poi proseguito: "Vogliamo fare una grande partita. Rispetto a quelle affrontate, il Modena è una squadra diversa nella disposizione in campo, giocano con il rombo a centrocampo cercando più densità in mezzo. I concetti e i principi sono diversi e ci dobbiamo preparare con palla e senza palla”. Poi sul mercato: "Per me è stata la novità più grande. Quando allenavo i giovani tutte queste dinamiche non esistevano. Ho dovuto gestire e valutare, ma anche organizzare la squadra rispetto alle entrate del mercato o alle uscite. Ho a disposizione una rosa che mi piace. Vignato? E' un giocatore importante. Lo conosco e lo seguo da diversi anni. Non è una pezza, abbiamo sostituito un giocatore come Tramoni con un altro calciatore importante”. Sulla condizione fisica: “Barberis? La sua condizione è in evoluzione. Vuole stare con il gruppo, verrà perché siamo pochi. Moreo sta bene ed è pronto. Caracciolo è più avanti di Torregrossa, ma non ha senso rischiarli per domani. Non ci saranno, come Esteves e Touré. Vignato può venire a darci una mano”.