Aquilani a Pisa, ora può essere un'altra storia

TORINO - Fino a sabato scorso, Alberto Aquilani a Pisa era un De Zerbi che non ce la stava facendo ma del resto, anche il guru del Brighton ha dovuto mangiare pane duro prima di diventare l’allenatore più alla moda. Normale dunque, che nella sua prima annata su una panchina professionistica, dopo un promettente praticantato per le giovanili della Fiorentina, Aquilani avesse bisogno del suo tempo per confrontarsi col mestiere di allenatore, su una panchina non certo semplice come quella del Pisa, piazza calda ed ereditata dopo delusioni cocenti, non semplici da archiviare, anche se in estate era stato giusto chiudere il ciclo di D’Angelo e rifondare. Di sicuro Aquilani è stato molto protetto da tutti (e se non avesse un nome importante per i suoi trascorsi da calciatore, sarebbe andata diversamente), scelta che alla fine sta pagando. Perché la convincente vittoria di sabato del Pisa al Rigamonti-Ceppi di Lecco (1-3), è stata forse la miglior prova stagionale, la prima giocata dagli Aquilani’s boys con attenzione e intensità per 90 minuti. E che ha proiettato i toscani in un tranquillo centro classifica, a -3 dai playoff ma soprattutto con 5 lunghezze di margine sui playout. II Pisa era in crescita già da fine 2023 ma la vittoria netta sui blucelesti è stato forse il primo vero punto esclamativo dei toscani, ora il Pisa è in serie positiva da 4 partite, in cui ha fatto 8 punti. Un passo che per ora ha fruttato un vantaggio abbastanza rassicurante sulla zona calda che potrà dare tranquillità alle giocate dei nerazzurri, la palla scotterà meno. Poi, è chiaro che quando proponi un calcio fatto di costruzione dal basso, possesso palla e pressione alta, hai bisogno di tempo perché le tue idee s’impongano e il Pisa glielo sta dando, mai Aquilani in stagione è stato messo in discussione quando i risultati mancavano e anche la stessa piazza al massimo ha mormorato ma mai discusso veramente il tecnico. E così, adesso per il Pisa e per Aquilani può schiudersi tutta un’altra stagione. Giocando così, i playoff sono scalabili. Al momento, l’8° posto è occupato dal Brescia ma per quel che s’è visto nell’ultimo turno, il Pisa appare come la squadra più in palla e forse la più attrezzata per conquistarli. Gli altri cinque posti della zona playoff sono molto più distanti e potrebbero già essere prenotati dalle squadre che oggi li occupano (anche se va verificata la tenuta del Cittadella e la flessione del Venezia che comunque hanno 8 e 10 punti più del Pisa, ma occhio anche alla crisi del Catanzaro, a +7 sui toscani). L’importante è che un successo così ineccepibile permetta ad Aquilani di lavorare con la serenità necessaria. Nessuno gli ha chiesto la A per questa stagione. Ma a differenza della scorsa annata, chiusa con un girone di ritorno che fu un’autentica via crucis, basterebbe terminare la stagione in crescendo e magari con una qualificazione ai playoff, dimostrando che ci sono le basi per il progetto di riportare il Pisa in A, una annata insomma promettente, che archivi definitivamente quella finale beffarda, persa ai playoff del 2022, contro il Monza di Berlusconi e Galliani, partita che ancora fa sospirare la piazza nerazzurra. Vedremo intanto cosa riserverà il mercato di gennaio, dopo l’arrivo dell’attaccante Nichola Bonfanti, a segno all’esordio, gol pesante del 2-2 interno con la Reggiana. Purtroppo però, Bonfanti a Lecco s’è infortunato, ha avvertito un dolore muscolare alla coscia ma forse s’è fermato per tempo, potrebbe essere solo una contrattura. Dal mercato potrebbero arrivare, dalla Primavera del Milan, il terzino sinistro Davide Bartesaghì, 18 anni e dalla Cremonese, nello stesso ruolo (ma può fare anche il centrale) il 20enne Yuri Rocchetti, scuola Roma:ma serve anche un difensore più esperto mentre in avanti, la trattativa per Ciccio Caputo con l’Empoli, appare difficile. Attenzione allora alla pista Luca Moro che il Sassuolo vuole mandare da un’altra parte a maturare dopo 6 mesi al di sotto delle aspettative nello Spezia. Già, i liguri. Ultimi in classifica e coi tifosi in contestazione permanente, sabato sbarcheranno a Pisa. Partita tutt’altro che banale, di fatto le due tifoserie sono divise da una feroce rivalità e vista la ridotta distanza fra le due città, la vivono come una specie di derby. Attenzione però, perché i tifosi della Curva Nord, con un comunicato, hanno annunciato che a partire dalla gara coi liguri non entreranno all’Arena Garibaldi, scelta che manterranno a tempo indeterminato, finché non ci saranno risposte sui problemi che affliggono il vetusto stadio (di cui ne chiedono l’aumento della capienza). Una protesta di cui magari Aquilani e i suoi avrebbero fatto a meno, visto che sabato potrebbe essere la gara della verità per capire quanto vale questo Pisa.