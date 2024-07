Gaetano Masucci, ancora un gol per il passaporto ematico

Masucci: "Futuro? Resterò nel calcio"

“Ho dedicato gran parte della mia vita al calcio e non è stato semplice decidere di fermarmi. Ho avuto una carriera ricca di soddisfazioni e, nonostante alcuni infortuni, posso ritenermi fortunato per le splendide esperienze vissute e per le emozioni regalate, tutte condivise con città e tifoserie che resteranno per sempre nel mio cuore. Futuro? Già durante l’anno mi ero portato avanti con il lavoro seguendo il corso da direttore sportivo – ha spiegato l’ex Sassuolo - . Resterò nel mondo del calcio, ma lo guarderò da una prospettiva diversa. Insieme con il Pisa stiamo ragionando per capire quale possa essere il ruolo giusto per me, so che avrò tanto da imparare ma ho entusiasmo e determinazione, la stessa voglia che mostravo quando giocavo”.

Il momento più toccante è giunto quando il Presidente Davide Polito ha consegnato a Masucci una targa, simbolo di stima e affetto, con inciso: “Non piangere perché è finita, ma sorridi perché è successo”, parole che hanno illuminato il volto di Masucci che ha voluto donare la sua maglia del Pisa, un simbolo del suo impegno e della sua passione.