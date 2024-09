Il Pisa di Inzaghi è da A anche senza "regali"

TORINO - Mettiamola così: Il Pisa, per primeggiare in B, non ha bisogno dei punti che avrebbe potuto portare la Giudice Sportiva Ines Simona Immacolata Pisano. Nelle scorse ore infatti, è stato omologato il risultato di Pisa-Cittadella 1-1 del 27 agosto. Il club toscano chiedeva lo 0-3 a tavolino perché i granata veneti, in distinta, avevano fatto un errore tra i giocatori in panchina: al posto dell’attaccante Desogus - subentrato nella ripresa - figurava per sbaglio De Luca. Ma per la Giudice Pisano, il Cittadella s’è l’è cavata con 12mila euro di multe complessive perché il fatto non ha influito sul regolare svolgimento della partita e dunque ha sanzionato in maniera soft l’errore ma ha pure omologato l’1-1, rimasto per una settimana sub iudice. Poi però, alla luce dei risultati della 4ª giornata, col successo interno sulla Reggiana e coi granata emiliani scalzati dal 1° posto, a Pisa era venuta l’acquolina in bocca: cn la sentenza che s'attendeva, sarebbero andati in testa da soli, staccando di due punti Juve Stabia e Spezia che così, invece, restano in testa coi nerazzurri. Ma come si diceva all’inizio, pazienza. Certo, dal clan pisano filtra una certa delusione, si parla di sentenza che rischia di creare un precedente pericoloso. Ma alla fine va bene lo stesso: Inzaghi ha comunque i mezzi per poter lottare per la Serie A, anche diretta, probabilmente. Per svariate ragioni. Innanzitutto il tipo di campionato di Serie B che si prospetta, ancor più imprevedibile del solito e soprattutto senza padroni. Le “Fantastiche 4” che prima dell’inizio della stagione dovevano contendersi la A diretta - nell’ordine delle agenzie di scommesse: Palermo, Sampdoria, Sassuolo e Cremonese - hanno problemi non da poco e di non facile soluzione. Certo, i mezzi per riportarsi nei quartieri alti della B ce li hanno. Ma nell’attesa, arrancano tutte: a parte la Cremonese settima a -2 dal Pisa (ma già con 2 sconfitte), Sassuolo tredicesimo a -3 dal Pisa (un solo successo in 4 uscite), Palermo quindicesimo a -4 (2 ko, una vittoria fortunosa a Cremona, un pari interno e affannoso col Cosenza), Sampdoria diciottesima (due pari e due ko, sconta certe prove horror con Pirlo, vediamo che succederà con Sottil che ha esordito con lo 0-0 di Marassi contro il Bari, giocando in 10 dal 15’). Ma poi c’è il valore stesso del Pisa. A inizio di stagione, in sede di pronostico, ci si teneva tutti stretti con la società di Alexander Knaster, l’imprenditore britannico naturalizzato statunitense che da gennaio 2021 controlla il Pisa con una quota del 75%. Dopo la sconfitta in finale playoff contro il Monza di Berlusconi nella primavera 2022, sono seguite due annate interlocutorie, per non dire sofferte e deludenti. E qui s’è inserita la variabile Filippo Inzaghi, l’allenatore che in Serie B non sbaglia mai una stagione: il suo Pisa è ancora imbattuto e ha già il miglior attacco, 7 reti segnate (come la Salernitana). Un avvio di stagione utile anche a ricucire i rapporti con l’esigente tifoseria nerazzurra: dopo due anni di rapporti tendenti al burrascoso, è bastato un avvio di stagione così elettrizzante per portare tutta la piazza dalle parti di Superpippo e si sa quanto il pubblico pisano possa fare la differenza quando “sente” che la squadra c’è. Ma, probabilmente, c’era anche nella scorsa stagione o perlomeno si poteva fare molto meglio della salvezza risicata ottenuta con Alberto Aquilani. Certo, acquisti importanti ne sono stati fatti: Semper in porta è un investimento, così come probabilmente lo sarà la punta danese Lind; Abilgaard può dare peso alla mediana, così come Leris da guastatore esterno; ci vorrà un po’ di pazienza per aspettare il folletto Morutan, tornato infortunato (e quando starà bene, potremo vederne delle belle). Ma la forza del Pisa, finora, essenzialmente, è nel trovare )alla buon'ora) al top gli acquisti delle sessioni di mercato precedenti, lì Inzaghi sta facendo la differenza: il bomber di squadra, con 2 gol, è il centravanti Nicholas Bonfanti, giunto a gennaio dal Modena: Inzaghi gli sta dando più fiducia di quante gliene offrisse Aquilani e chisssà potremmo finalmente avere un bel giovane bomber italiano, dal fisico strutturato - è un 2002 - da doppia cifra in B; stesso discorso per il fantasista Arena - inspiegabilmente quasi trascurato da Aquilani - e già in gol con Inzaghi; per non parlare della crescita difensiva di Canestrelli (anche lui a segno) o della definitiva maturazione di Tramoni (pure lui in gol, superati i problemi fisici della scorsa stagione); per non parlare di Touré: l’ex Juve è tornato su livelli eccelsi, quando lo volevano in A squadre come il Genoa, sa dare la carica tecnica e agonistica giusta alla mediana. perché è un vero e proprio tuttocampista. Poi, è giusto lasciare ad altri l’onere e l’onore dell’essere la squadra da battere. Ma nell’attesa, come gioca il Pisa di Inzaghi! Che dopo la sosta, tornerà in campo domenica 15 alle 15 in casa della Salernitana: uscire dalla bolgia dell’Arechi con qualcosa in mano, vorrebbe forse dire che sì, per la Serie A diretta ci sono anche i nerazzurri di Filippo Inzaghi.