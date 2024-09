Perché il Pisa di Superpippo Inzaghi in Serie B sta volando

Se un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova, il Pisa di Superpippo in testa alla Serie B è molto più di una sorpresa , rispetto ai pronostici della vigilia del campionato che non inserivano i toscani nel lotto delle pretendenti alla promozione. La verità è che l'Effetto Inzaghi ha letteralmente trasformato la squadra toscana, rendendola competitiva e sempre più ambiziosa. D'altra parte, i risultati dell'allenatore, inanellati nelle precedenti esperienze cadette sono illuminanti: nel 2018, sconfitto in semifinale playoff dal Palermo, Inzaghi ha sfiorato la Serie A con il Venezia che Inzaghi stesso aveva riportato in Serie B nella stagione precedente, vincendo anche la Coppa Italia di categoria; nel 2020, ha vinto il campionato alla guida del Benevento con sette turni di anticipo e a suon di record (4 sconfitte in 38 partite e 18 punti di vantaggio sul Crotone secondo); nel 2022, con il Brescia era quinto in classifica e in piena corsa per la promozione, quando è stato incredibilmente esonerato da Cellino; nel 2023 ha portato la Reggina ai playoff nonostante 5 punti di penalizzazione inflitti al club calabrese, poi esclusa dal campionato di Serie B a causa di alcuni inadempimenti finanziari della società. Il 3 luglio scorso, il campione del mondo 2006 è stato ufficialmente annunciato dal Pisa quale nuovo tecnico. L'8 luglio, la squadra si è radunata.

La media promozione del Pisa

Oggi, trascorsi appena 78 giorni, Inzaghi guida la capolista che, con 14 punti in classifica dopo le prime sei giornate, viaggia alla media promozione di 2,33 punti a partita, vanta il miglior attacco del torneo (12 gol), è imbattuta al pari del solo Spezia, secondo. Senza dimenticare come sia ancora sub iudice la decisione finale della giustizia sportiva in merito all'l’1-1 del 27 agosto maturato a Cittadella. In appello, il risultato potrebbe tramutarsi in 0-3 per il caso Desogus, il giocatore sceso in campo pur non essendo presente nella lista ufficiale dei veneti. In primo grado, il Giudice Sportivo ha assolto i veneti, comminando loro una multa, ma omologando il risultato della gara. In attesa degli sviluppi della vicenda, che potrebbe approdare in ultima analisi anche al Collegio di Garanzia del Coni, Inzaghi si gode il primato, i gol del capocannoniere Bonfanti (4) e del vice capocannoniere Tramoni (3, tanti quanti Shpendi e Francesco Pio Esposito), preparandosi al secondo turno di Coppa Italia, (25 settembre, Pisa-Cesena: chi passa, incontrerà l'Atalanta in dicembre). Pur dovendo fare i conti con la capienza ridotta del proprio stadio, (in attesa della ristrutturazione totale, l'obiettivo immediato dei lavori progettati dal Comune è superare quota 10 mila), il sostegno dei tifosi nerazzurri è encomiabile. Tanto da consentire al Pisa di entrare nella Top 10 delle maggiori affluenze casalinghe registrate in Serie B dall'inizio della stagione. Non c'è che dire: con Superpippo si vola.