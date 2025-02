Pisa, giorni felici: la corsa alla A e il via al nuovo centro sportivo

La scelta di tempo non poteva essere più significativa per la squadra di Filippo Inzaghi, protagonista di una stagione entusiasmante in Serie B. Nella settimana che porta i nerazzurri al confronto diretto con la capolista Sassuolo (sabato 1 marzo, ore 17.15, Mapei Stadium), il Pisa, secondo a -5 dagli emiliani e lanciato verso la promozione diretta, ha aperto il cantiere del nuovo centro sportivo, in localit&agra