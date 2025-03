"Buffon? Louis decide da solo: la solidità mentale e il grande merito"

È rimasto con l'amaro in bocca il Pisa Pippo Inzaghi, uscito sconfitto dallo scontro diretto con lo Spezia valido per la 29ª giornata di Serie B. Al Picco, i nerazzurri chiudono il primo tempo in vantaggio di un gol. Poi, la rimonta della formazione di Luca D'Angelo che vale 3 punti utili a ridurre il distacco dai toscani, rimasti dunque fermi al 2º posto con 57 punti. La trasferta in Liguria ha però visto esordire una giovane promessa del club. Classe 2007, ruolo attaccante e un nome sulla maglia che non passa inosservato. Si tratta del tanto atteso Louis Thomas Buffon, figlio dell'ex capitano della Juventus e campione del mondo con la Nazionale nel 2006, avuto con la showgirl ceca Alena Seredova.