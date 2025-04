Inzaghi, il Pisa può diventare il capolavoro

Dopo lo scorso turno, sembra proprio che la Serie A abbia preso la strada di Pisa, città che manca dalla massima serie dal 1991. E in questi 34 anni, mai il club toscano è stato così vicino al ritorno in quella A dove negli anni ‘80 scrisse non trascurabili pagine, sotto la guida del grande timoniere Romeo Anconetani, lo storico presidente che dà il nome allo stadio cittadino, assieme a quello di Arena Garibaldi (anzi no, ora lo sponsor obbli