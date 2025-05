Il Pisa ritorna in Serie A, il patron Knaster promette: "È solo il primo passo"  

Dopo 34 anni, 12.397 giorni, il Pisa torna in Serie A. E lo fa con pieno merito. La sconfitta del San Nicola è indolore. L’1-0 del Bari, rete di Nicholas Bonfanti che è di proprietà del Pisa, non cambia il destino dei nerazzurri che possono festeggiare per la contemporanea sconfitta dello Spezia in casa della Reggiana per 2-1. Che lascia a +9 i nerazzurri a due giornate dalla fine. La citt&a