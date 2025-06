L'assist di Pippo Inzaghi a Pirlo: Pisa, squadra da campioni del mondo

Diciott’anni fa di questi tempi avevano appena festeggiato, l’uno affianco all’altro, la vittoria della Champions League con il Milan . Trionfo per la precisione materializzatosi nella serata del 23 maggio 2007. Nella finale di Atene contro il Liverpool in effetti era andato in scena, in occasione del momentaneo gol dell’1-0, il più rocambolesco assist della carriera di Andrea Pirlo per Pippo Inzaghi . Il regista bresciano su punizione, infatti, aveva colpito il centravanti rossonero, il cui movimento aveva beffato Reina mandando così in vantaggio il Diavolo. Una rete diventata per certi aspetti iconica e da qualche giorno pure maggiorenne.

Inzaghi verso Palermo

A distanza di tanti anni potrebbe essere ora SuperPippo a ricambiare il favore all’amico di tanti successi rossoneri e in Nazionale (indelebile la vittoria del Mondiale 2006). Ma andiamo con ordine. L’allenatore piacentino, dopo aver pilotato il Pisa allo storico ritorno in Serie A dopo 34 anni, ha deciso di fare un passo indietro, comunicando alla dirigenza nerazzurra la decisione di non proseguire l’avventura. Non sarà, infatti, Inzaghi a guidare la squadra pisana nella prossima stagione. Dietro questa mossa si celano ragioni molteplici: da un lato la super offerta ricevuta dal Palermo che gli ha proposto un triennale per riportare nella massima serie i siciliani, dall’altro i dubbi sulla competitività della formazione toscana nella massima serie. Il club di Knaster, infatti, sembra orientato a puntare su una politica societaria fondata sui giovani talenti e volta al player-trading. Una filosofia simile a quella dell’Empoli degli ultimi anni, tanto per restare in zona. Non le condizioni ideali, secondo Inzaghi, per salvarsi tranquillamente. Obiettivo che Pippo, dopo le cocenti delusioni vissute con Benevento e Bologna, non può permettersi di fallire, se vuole scansare la scomoda etichetta di allenatore non adatto alla Serie A.