Nesta, conferenza Cittadella-Reggiana: "In B più pressione che in Serie A"

Prima partita di campionato per Alessandro Nesta sulla panchina dei granata, con il tecnico che ha già esordito in gare ufficiali nella sorprendente vittoria di Coppa Italia contro il Monza di Raffaele Palladino.

Cittadella-Reggiana, conferenza Nesta

Nesta ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Cittadella in conferenza stampa: "Siamo reduci da un prestigioso successo contro il Monza. Ma è una partita che dobbiamo dimenticare: in Serie B c'è una pressione diversa, e credo sarà molto più difficile. Rispetto alla Serie A gli avversari mettono più pressione, bisogna interpretare la gara con maggiore ferocia. Il Cittadella è una squadra che ti salta addosso, dovremo stare attenti e avere giusto approccio alla partita. Il nostro obiettivo è scendere in campo e giocare con intelligenza: quando gli avversari proveranno ad aggredire il nostro uomo, dovremo cercare comunque di giocare. I nostri tifosi ci hanno dato tanta carica contro il Monza e sono sicuro che domani faranno altrettanto, siamo felici del fatto che saranno al nostro seguito. La loro presenza ci darà la carica giusta, sono curioso di vederli nel nostro stadio: sono sicuro che per noi potranno essere un valore aggiunto. Il mercato? Non vedo l'ora che finisca... Kabashi e Guglielmotti non sono tra i calciatori a cui abbiamo detto che partiranno, quindi sono a disposizione. Cerchiamo una punta con determinate caratteristiche, ma quando hai un obiettivo magari arriva un'altra squadra, offre più di te e devi virare su altro. Prenderemo l'attaccante che potremo prendere".