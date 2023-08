Nesta, conferenza Como-Reggiana: il pensiero sul mercato

Alla vigilia di Como-Reggiana , in programma domani 26 agosto alle 20:30, Alessandro Nesta ha presentato la sfida valida per la seconda giornata di Serie B .

Nesta ha spiegato: "Dovremo esse più furbi rispetto al match col Cittadella e creare più palle gol, questi sono gli aspetti da migliorare. Ci saranno dei cambi? Vediamo. Il Como è una squadra di un certo livello che ha altre caratteristiche rispetto al Cittadella, gioca con il 4-4-2 o con il 4-3-1-2 . In squadra ci sono giocatori importanti che ti mettono in difficoltà, ha concesso qualcosa ma noi dobbiamo essere brevi a sfruttare i loro punti deboli e correggere gli errori della gara precedente. Il Como ha perso 3-0 la prima partita ma non è stato un risultato veritiero. Il Como a Venezia ha tenuto bene il campo e creato occasioni, il risultato è bugiardo. Alla mia squadra dico di tenere botta e restare calma, ma anche di fare punti".

Como-Reggiana, conferenza Nesta

Como, Palermo e Parma in una settimana: "Visto nel complesso pare difficile, ma dobbiamo guardare partita per partita, ragionando una gara dopo l’altra diventa più semplice. Intanto, andiamo a Como per cercare di vincere e fare una buona partita e se perderemo sarà perché gli avversari sono stati più bravi".

Il mancato arrivo di Novakovich: "Mi ha deluso perché speravo venisse qua. Non so com’è andata, avranno fatto un’offerta migliore e così è andato al Lecco. Ma non è un problema, giocheremo lo stesso. Non mi piace, però, che ci siano ancora tante situazioni aperte in uscita e in entrata: cinque, sei giocatori pronti a partire e altrettanti ad arrivare portano incertezza e confusione. Non cerco alibi, ma ora dobbiamo tenere botta assieme all’ambiente. La situazione non è buonissima, dobbiamo fare dei punti perché la classifica non ci aspetta".