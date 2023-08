Nesta, conferenza Reggiana-Palermo: "Infortunio Vido, ecco come sta"

Un punto in due partite, due gol segnati e tre incassati. Un inizio di stagione non proprio da ricordare per la Reggiana di Alessandro Nesta , neo promossa in Serie B , reduce dal pareggio per 2-2 con il Como .

La volontà è quella di migliorarsi, a partire fin dal match in programma domani alle 20.30 tra le mura amiche contro il Palermo: questo, in sintesi, il messaggio del tecnico.

Reggiana-Palermo, parla Nesta

Alla viglia dell'incontro con i rosanero di Corini, queste le parole di Nesta in conferenza stampa: "Ci sono dei difetti che sono stati costanti in queste partite. Ma nell'ultima gara la squadra mi è piaciuta, abbiamo tenuto bene il campo. Quello col Como è un pareggio che vale più di un punto: eravamo sotto 2-0, per tante squadre sarebbe stata una gara chiusa. Nelle due partite giocate fino ad ora credo il nostro portiere abbia fatto una sola parata, prendiamo gol ma subiamo pochi tiri. Dobbiamo sicuramente fare molte cose di più, ma vedo i ragazzi dentro le partite, non vengono schiacciati. Gol subiti ogni partita? Sì, vero, dobbiamo eliminare qualche ingenuità, come l'approccio alla gara o alcuni momenti dei secondi tempi. Avendo giocato da poco, sicuramente cambierò qualcosa. Vido è stato protagonista di uno scontro di gioco in allenamento, dovrà fare degli esami e vedremo. Sicuramente domani non sarà della partita. Ha ricevuto un colpo al ginocchio, ma bisognerà capire l'entità dell'infortunio. Sampirisi è un giocatore importante, ha giocato poco quindi non è al top, vediamo come e quando inserirlo. Il Palermo è un grande club, che per me merita grandi palcoscenici perché è una città di calcio, con uno stadio importante e ci sta che abbiano questa forza. Hanno giocatori con caratteristiche chiare, una squadra formata per vincere il campionato e andare in Serie A".