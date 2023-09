Nesta, Parma-Reggiana e retroscena su Buffon: "I tifosi mi hanno detto..."

Scatta il conto alla rovescia per Parma-Reggiana , in programma domani 2 settembre alle 18:3 0, valida per la quarta giornata di Serie B .

Il derby emiliano è particolarmente atteso. Non ha fatto mistero delle aspettative dei tifosi granata l'allenatore Alessandro Nesta nel corso della presentazione del match in programma allo stadio "Tardini".

Parma-Reggiana, conferenza Nesta

Nesta ha esordito parlando dei neo-acquisti: "Sampirisi sta un po’ meglio ed è a disposizione, Pajac viene da qualche infortunio ed è in ritardo di condizione. Gondo l’ho visto oggi per la prima volta, ha giocato mezza partitella. Szymi?ski è pronto". Poi ha svelato: "Fin da primo giorno in cui sono arrivato mi hanno parlato del Parma. Quando ho detto che Buffon è mio amico mi hanno fatto capire che non ci sono amici a Parma. I tifosi ci tengono e sono venuti ai campi per ricordarci che questa è una gara importante alla quale daremo sicuramente un peso particolare. Sono venuti soprattutto per spiegarci il significato del derby e perché non è una partita come le altre. Vivere un derby da allenatore dà più responsabilità".