Nesta, conferenza Reggiana-Cremonese: “Crnigoj e Melegoni? Sono indietro”

Reggiana-Cremonese, le dichiarazioni di Nesta

Nesta ha parlato della condizione fisica della squadra, ponendo l'attenzione anche su alcuni singoli: "Contro il Parma abbiamo messo dentro qualche nuovo volto, così come nella seconda settimana anche se non tutti sono pronti e qualcuno è fermo. Ma piano piano arriveranno tutti e a noi la pausa è servita proprio per vedere i giocatori in alcune posizioni e renderci conto di come poterli utilizzare. Chi è rimasto indietro? Crnigoj e Melegoni non saranno convocati". Sulla Cremonese: "È una squadra che ha grandi ambizioni. Ora recupereranno Okereke, Majer e Valeri, sono una squadra forte che sta cercando la quadra come tutti noi, però hanno ambizioni molto alte. Anche loro hanno avuto qualche problema in costruzione e lanciano la palla lunga su Coda e Vazquez quando serve, sfruttando ripartenze e contropiede. Dovremo giocare la nostra partita e affrontarli con le nostre caratteristiche, poi vedremo anche cosa faranno loro. Quello che ci lasceranno dovremo sfruttarlo, noi abbiamo studiato bene l'avversario e abbiamo una nostra strategia. Poi bisogna essere pronti a saperci adattare tutto quello che può succedere."