Reggiana, Nesta: "Servono punti, ma non guardo la classifica"

Sette punti in sette gare, condite da un solo successo. Un avvio di campionato tra alti e bassi per la Reggiana , che dopo il pareggio a reti bianche contro il Pisa cercherà i 3 punti: di fronte la Ternana . Si giocherà al Libero Liberati di Terni, il che potrebbe essere un vantaggio per i romagnoli, che dei sette punti conquistati, ne hanno racimolati ben cinque. A commentare il rendimento esterno dei suoi, e in generale il momento vissuto, l'allenatore della Reggiana Alessandro Nesta .

Ternana-Reggiana, la conferenza di Nesta

Queste le dichiarazioni del tecnico: "Con la Ternana sfida salvezza? Si, si può dire perché è l'obiettivo delle due squadre. La Ternana sta facendo bene, con l'Ascoli è stata sfortuanta: siamo entrambe squadre fastidiose. Troveremo un ambiente molto caldo a Terni: ho visto che c'è stata una protesta contro gli arbitri, i tifosi si sono compattati con la squadra. Più punti fuori casa? Sì, anche perché abbiamo giocato più in trasferta. Noi non dovremo farci trovare impreparati dal punto di vista agonistico. Quando abbiamo la palla sappiamo cosa fare, in fase di non possesso dobbiamo mettere in campo l'agonismo necessario. Romagna ha avuto un risentimento, dopo la sosta rivaluteremo la sua condizione. Ogni squadra ha infortuni: noi abbiamo subito due gravi stop, quelli di Vergara e Vido. Non mi preoccupa la situazione di Romagna, è recuperabile. Fino ad ora sono soddisfatto del rendimento di difesa e centrocampo, in futuro servirà però spostare più in avanti il baricentro, arrivare con più frequenza in porta: ci manca la rifinitura, ma piano piano aggiusteremo tutto. Sappiamo che servono più punti, ma è ancora troppo presto per guardare la classifica, e io non la guardo".