Nesta alla Reggiana è Mister X

TORINO - Più della metà delle partite di questa stagione della Reggiana sono finite in pareggio. Alessandro Nesta, l’allenatore dei granata, è dunque il Mister X della B con 16 pari collezionati in 30 uscite, nessuno ne ha raccolti di più in questa B. (completano il quadro 7 vittorie e altrettante sconfitte). La Regia è arrivata alla sosta in 12ª posizione, a 2 punti dalla zona playoff e con 5 lunghezze di margine su quella playout. Insomma, l’ex difensore azzurro, Campione del Mondo 2006, sta vivendo una annata in linea con le aspettative d’inizio stagione, quando si parlava della Reggiana come di una squadra che avrebbe corso per una salvezza più o meno tranquilla, tenendosi sul prudente, memori della precedente partecipazione alla B, chiusa con l'immediato ritorno in C (la Reggiana fu l'unica squadra d'Italia punita con un ko a tavolino per covid). Ma il dato dei tanti pareggi, non va disprezzato. Un acuto osservatore della Serie B, ama ripetere che un punto in B “pesa” più che in A e dunque se si fanno 16 pari comunque si mette prezioso fieno in cascina e infatti la Regia potrà affrontare le ultime 8 giornate senza particolari patemi, anche grazie ai tanti pareggi. Nesta poi, resta sempre quel ragazzo d’oro che conoscemmo da giocatore, sa farsi voler bene dai giocatori che lo seguono sempre, non pochi giocano per lui, gli vogliono bene. C’era curiosità per il suo ritorno in panchina al termine di una “vacanza” di due anni e mezzo. Dopo gli esordi in panchina negli Usa per il Miami, la prima vera occasione per Nesta era arrivata dal Perugia nel maggio 2018. Il suo arrivo in Umbria aveva fatto discutere assai: rilevava, prima dell’ultima di campionato, Roberto Breda che aveva già raggiunto la qualificazione ai playoff. Subentra Nesta, perde nell’ultimo turno ed esce subito ai playoff. La stagione successiva, ancora al Perugia, riporta gli umbri ai playoff, grazie all’esclusione del Palermo di Zamparini. S’inventa Verre trequartista che segna una caterva di gol (“fu la mia salvezza”, ammise poi Nesta con la sua consueta franchezza), gioca un buon calcio e l’anno dopo lo chiama Stirpe a Frosinone. Trova una squadra che dà segnali di essere a fine ciclo ma la porta ai playoff, dove stabilisce un poco invidiabile record: vince tre partite su tre in trasferta ma in B ci va lo Spezia di Vincenzo Italiano. La stagione dopo la squadra completa la sua involuzione e Nesta viene esonerato a marzo 2021. Insomma, è il curriculum di un allenatore ancora in formazione ma che ha cose da dire e che sa plasmare un gruppo, come sta avvenendo in questa annata alla Reggiana, squadra con qualche elemento da tenere d’occhio: il difensore Marcandalli, proprietà Genoa, sarà uno dei pezzi forti del mercato di A e solo lui sa quanto gli hanno giovato i consigli di quello che resta uno dei migliori difensori della storia del calcio, anche per la correttezza e la pulizia tecnica con la quale giocava. Nesta poi, ha dato grande fiducia a Natan Girma, trequartista 22enne, svizzero con radici nell’Eritrea, scovato in Serie D nel Sona, in stagione 6 gol e 3 assist in 28 uscite, ragazzo molto promettente nonostante non abbia una formazione professionistica e deve ancora completamente calarsi in un mondo nuovo per lui. Ma bravo Nesta a fargli sentire la fiducia giusta, la Reggiana aveva fatto una scommessa con Girma, Nesta l’ha fatta diventare una certezza della Regia. E mettiamoci anche la gestione del caso Portanova, il trequartista condannato nel dicembre 2022 in primo grado a 6 anni di pena per violenza sessuale di gruppo. La Figc, su sollecitazione del Collegio di Garanzia del Coni, ha stabilito che Portanova potrà giocare finché non si arriverà su di lui a una sentenza definitiva. Ma nell’attesa, Nesta ha trovato il modo migliore per utilizzarlo e tenerlo sul pezzo, non era scontato che, vista la delicatezza della situazione, Portanova potesse essere una delle colonne della squadra. Insomma, magari non si parla tanto di Nesta, in rapporto agli allenatori della sua generazione che si stanno prendendo la scena. Ma c’è anche lui e chissà che, zitto zitto, presto non lo si veda su ben altri palcoscenici. Non va dimenticato che fu in corsa per la “sua” Lazio quando Lotito cercava il sostituto di Simone Inzaghi. Chiudere al meglio questa annata, potrebbe riportare il suo nome su quelle che furono le sue latitudini calcistiche.