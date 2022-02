Reggina, intervento d'urgenza per il presidente Gallo

REGGIO CALABRIA - "Con riferimento alla nota diffusa ieri in merito al malore accusato dal Presidente Gallo, Reggina 1914 comunica che, in data odierna, lo stesso è stato sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza. Attualmente le condizioni del Presidente sono stabili, ma il quadro clinico resta preoccupante. La prognosi è riservata". Questa la nota pubblicata sul sito ufficiale della Reggina in merito alle condizioni del suo presidente Luca Gallo, colpito da un grave malore nella serata di ieri come la stessa società amaranto aveva fatto sapere.