Reggina, è De Lillo il nuovo amministratore delegato

REGGIO CALABRIA - Passo importante per la Reggina, impegnata a uscire sportivamente "indenne" dai guai legali del presidente Luca Gallo, arrestato ad inizio mese in un'operazione della Procura di Roma: l'avvocato Katiuscia Perna, amministratore giudiziario della Mg Group Holding che controlla la maggioranza della società "Amaranto club" che a sua volta gestisce la "Reggina 1914", ha infatti ha infatti infatti nominato il nuovo amministratore unico della società amaranto: è Fabio De Lillo, avvocato, ex consigliere regionale del Lazio, ex assessore comunale a Roma e già general manager della società amaranto. Per lui due obiettivi imminenti: l'approvazione del bilancio e le scadenze federali.