La Reggina ha una nuova proprietà: Saladini rileva il club amaranto

REGGIO CALABRIA - La Reggina ha una nuova proprietà ed un nuovo presidente: dopo lo shock per l'arresto di Luca Gallo l'imprenditore di Lamezia Terme Felice Saladini ha infatti comunicato ufficialmente, con una breve conferenza dal Sant'Agata, l'acquisizione del club amaranto: "Abbiamo appena concluso il passaggio di proprietà e stiamo ultimando la documentazione per l'iscrizione al campionato. Non è stato semplice ma non potevo tirarmi indietro. Il patrimonio Reggina va tutelato, ho una idea di calcio che coinvolga persone oneste, leali, sportive. Reggio Calabria deve tornare a calcare palcoscenici importanti ed è da qui che voglio ripartire. Dobbiamo lavorare insieme a tutto lo staff per avere un CDA importante. Garanzia di legalità e passione sportiva, servirà tutto questo. Ci vediamo nelle prossime ore per una conferenza stampa".