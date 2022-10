Reggina, Inzaghi: "Cagliari? Non c'entra nulla con la Serie B"

REGGIO CALABRIA - Ancora orfana di Santander, la Reggina ha preso il volo per la Sardegna dove domani l’attende un Cagliari voglioso di riscatto tanto quanto lei, essendo entrambe le formazioni reduci da un ko. (col Perugia gli amaranto, ad Ascoli nel posticipo i rossoblù). “Questa cosa aumenterà sicuramente il grado di difficoltà della partita”, spiega Filippo Inzaghi, ancora un po’ infastidito per la verità per le critiche piovutegli addosso dopo le sconfitte contro Parma e Perugia. “Era impensabile non parlare di difficoltà, specialmente pensando al fatto che il nostro è un programma a lunga gittata, non certo costruito sull’idea di lottare per la promozione al primo anno. Non si può e non si deve passare dall’esaltazione dopo una vittoria alla depressione dopo una sconfitta. Io sono sereno perché vedo la squadra allenarsi bene, ma le sconfitte fanno parte di un percorso di crescita che rientra nella logica delle cose. A nessuno piace perdere, ma bisogna prendere da ogni ko. il buono che c’è dietro. E l’ambiente deve cercare di comprendere quelle che sono le situazioni: la posizione di classifica è ottima e chi ha parlato in settimana di summit non credo che voglia bene alla Reggina. Le critiche ci stanno, ma se non sono costruttive a cosa servono? Eppure qualcuno dovrebbe ricordarsi bene dove si trovava questo club solo qualche mese fa”.