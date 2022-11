Reggina, Inzaghi: "Dopo il Genoa voglio continuità. Venezia? Vero banco di prova"

REGGIO CALABRIA - Battere il Genoa in qualche modo autorizza a pensare che questa Reggina abbia imparato dai propri errori, e che sia pronta a rimettersi in cammino proprio come aveva fatto all’inizio del torneo cadetto. La trasferta di Venezia in questo senso somiglia a una piccola prova del nove: i lagunari non sono nelle condizioni di poter dispensare regali (appena un punto raccolto nelle ultime 5 gare), e forse Pippo Inzaghi è il primo a sapere che queste sono le trappole nelle quali è più facile mettere il piede. “Se ci fermassimo a guardare la classifica -dice il tecnico- avremmo un quadro che non rispecchia il valore del nostro prossimo avversario. Il Venezia è una squadra di valore, ha da poco cambiato allenatore e pertanto avrà tante motivazioni. Ci attende una partita complicata e di certo un bel banco di prova per capire quanto siamo maturi. Ma servirà una prova simile a quella offerta contro il Genoa per riuscire a portar via qualcosa di buono”. La prestazione di lunedì scorso, però, autorizza a pensare in grande. “In verità in settimana abbiamo fatto un po’ fatica a recuperare, perché il dispendio di energie è stato ingente. Forse qualcosa sarò costretto a cambiare, anche se tutti si meriterebbero di giocare. È anche vero che per mia fortuna la concorrenza è tanta, e allora ho la possibilità di attingere in una rosa che comunque mi offre ampie garanzie”. Due le assenze già annunciate da Inzaghi: “Santander non è ancora pronto, mentre Lombardi ha la caviglia un po’ in disordine e approfitteremo della sosta per recuperarlo al 100%, anche se inizialmente pensavamo di portarlo con noi”. A Venezia Pippo ha tanti bei ricordi: “Sempre emozionante tornare in Laguna, dove sono stato trattato veramente bene e dove sono sempre stato accolto bene quando sono tornato da avversario. È un legame indissolubile che mi porterò dietro per sempre”. Stavolta però, come sempre quando è tornato al “Penzo”, Inzaghi lo farà con la voglia di regalare un dispiacere ai suoi ex tifosi: “Ogni squadra va in campo per vincere. Adesso stiamo giocando bene, ma dovremo adattarci a quella che è la situazione che troveremo. Stiamo costruendo qualcosa di importante, ma ogni gara in B è differente e nasconde delle insidie. La vittoria sul Genoa ha riportato entusiasmo, fiducia e grande consapevolezza nei nostri mezzi, ma non deve restare un episodio”.