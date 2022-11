Reggina, Inzaghi sfida Cannavaro: "Voglio un risultato importante"

REGGIO CALABRIA - Una sfida mondiale nel bel mezzo del mondiale: Pippo Inzaghi e Fabio Cannavaro 16 anni fa hanno condiviso un’avventura unica, stavolta però si ritrovano per la prima volta in carriera l’uno contro l’altro in una sfida che vale tanto sia per la Reggina, sia soprattutto per il Benevento. Ma Pippo è il primo a sapere che non ci si può fidare di nessuno in questo campionato cadetto: “Il Modena che vince a Parma non è una sorpresa, non lo è perché questo è davvero un torneo complicato dove si può vincere come si può perdere con tutti. Adesso abbiamo bisogno di fare punti per mantenerci nella parte alta della classifica e continuare la nostra crescita. Prima della sosta abbiamo affrontato un trittico di partite che ci hanno dato maggiore consapevolezza nei nostri mezzi, ma adesso si riparte da 0-0. Il Benevento ha valori importanti, la vittoria ottenuta a Ferrara gli ha consentito di lavorare bene durante la sosta, e allora dico che ci sarà da soffrire e bisognerà andare oltre i propri limiti per riuscire a strappare un risultato importante. Bisognerà ripetere la prova offerta contro il Genoa o a Cagliari, o il secondo tempo fatto col Venezia. Ci attende una battaglia, ma abbiamo i mezzi per giocarcela”. Inzaghi chiama a raccolta il pubblico del “Granillo”, anche se la pioggia prevista in città potrebbe rendere difficili anche le operazioni in campo. “Non sono un allenatore che cambia uomini o modulo in base alle condizioni del campo. Se pioverà e sarà allentato ci adegueremo, così come dovrà fare il Benevento. Il pubblico ci serve perché, indipendentemente dalle condizioni meteo, rappresenta un valore aggiunto e ci serve per trascinare i ragazzi nei momenti più delicati della partita. Qualche cambio di formazione è da mettere in conto, perché comunque la sosta ci ha consentito di recuperare diverse pedine e poi perché questa squadra ha dato modo praticamente a tutti i giocatori di partire almeno un paio di volte titolari, e questa la ritengo una grande fortuna anche per me che devo fare le scelte. Nel prossimo mese cambieremo spesso interpreti, ma so che tutti potranno darmi una grossa qualità”. Santander torna disponibile, mentre mancherà ancora Obi. Possibile il passaggio alle due punte, anche se la scelta arriverà solo all’ultimo.