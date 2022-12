Reggina, Inzaghi: "Col Frosinone servirà essere perfetti. Turnover? Forse sì"

REGGIO CALABRIA - Tutta la B tifa Reggina. Perché fermare la corsa del Frosinone capolista è quanto di meglio il nutrito plotone delle inseguitrici potrebbe chiedere al turno dell’Immacolata, che per gli amaranto ha un po’ il sentore di una preghiera. “Né noi e tantomeno il Frosinone facciamo parte della triade della squadre più forti del torneo, che appartiene a Parma, Genoa e Cagliari. Di certo il Frosinone non può essere considerato una sorpresa, ma assieme a noi e al Brescia è comunque un gradino sotto quelle tre squadre. Sta trovando continuità dopo aver già costruito qualcosa di importante lo scorso anno, grazie anche all’innesto di elementi giovani ma di grande qualità e prospettiva. Quest’anno potremmo dire che la Reggina sta facendo quello che il Frosinone ha fatto lo scorso anno, ed è un bene pensando a lunga scadenza”. La classifica però mette le prime due del mazzo l’una di fronte all’altra e Inzaghi è convinto che ci sarà comunque da divertirsi, al di là dell’esito della gara. “Loro sono abituati a giocare a viso aperto, proprio come noi. Ho grande rispetto per i ciociari, e ne ho anche per Grosso e Angelozzi ai quali vanno fatti i complimenti per ciò che hanno saputo costruire. Noi però abbiamo un’occasione enorme, quella di giocare davanti al nostro pubblico e di puntare a goderci una bella giornata di calcio, magari condita anche dai tre punti. Ma per vincere dovremo essere perfetti, oltre a dover confermare i progressi fatti nelle ultime settimane”. Inzaghi lascia aperta una porta al turnover, anche se deciderà sull’impiego di alcuni giocatori solo in base alle sensazioni che riceverà nelle ore immediatamente precedenti alla sfida. “La squadra sta bene, tutti hanno recuperato dalle fatiche della gara di Brescia, ma qualcosa potremmo cambiare. Di sicuro tra giovedì e domenica ruoteremo molti effettivi, perché la fatica accumulata in questa parte di stagione è stata tanta”. Accorciare la forbice dalla vetta è il vero obiettivo degli amaranto, ma non il solo. “Siamo ormai vicini al termine del girone d’andata e dobbiamo cercare di far leva sulle nostre tante certezze. Gare come queste di stimoli ne danno tanti, ma adesso è il momento di dare continuità alle nostre prestazioni e provare a rafforzare l’attuale posizione di classifica. A Brescia la squadra mi ha sorpreso, speriamo di ottenere risposte importanti anche domani”.