Reggina, Inzaghi: "Dobbiamo riprendere il nostro cammino"

REGGIO CALABIA - "Come ogni partita di Serie B quella di domani nasconde insidie: il Como è in un ottimo momento di forma: noi dobbiamo voltare pagina e lasciarci alle spalle scorie e amarezza dell'ultima gara. C'è la possibilità di riprendere il cammino e mantenere la nostra posizione di classifica". lo ha dichiarato l'allenatore della Reggina, Pippo Inzaghi, in vista del prossimo match di campionato: si torna in campo dopo il ko con il Frosinone: "Devo valutare per bene i ragazzi - ha aggiunto Inzaghi sulle probabili scelte - Tre partite in sette giorni, con due trasferte così lontane lasciano stanchezza mentale e fisica. Ma abbiamo il dovere di ricominciare, per noi stessi, per il club che si sta strutturando per un futuro migliore. E per il nostri meravigliosi tifosi che ci sono sempre accanto".