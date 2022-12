Reggina, Menez rassicura tutti dopo il malore e lo spavento contro il Bari

TORINO - Spavento passato per Jeremy Menez, attaccante della Reggina costretto ad uscire anzitempo durante la gara del Granillo contro il Bari nell'ultimo turno di campionato per un malore. L'ex Roma e Milan era stato trasportato in ospedale per accertamenti. Il comunicato del club era stato già ben rassicurante: "Jeremy Menez sta bene. Ha brillantemente superato la notte e tutto è rientrato nella normalità. Martedì pomeriggio sarà a disposizione di mister Inzaghi per la ripresa degli allenamenti". Adesso è lo stesso Menez a rassicurare i propri tifosi con una story su Instagram: "Tutto bene e grazie per i messaggi. Ora testa alla prossima per finire bene”.