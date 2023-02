Reggina-Pisa, Inzaghi: "Ai miei giocatori ho fatto vedere una sola cosa"

L'obiettivo della Reggina è quello di rialzarsi. Dopo la sconfitta contro il Palermo , ora tocca affrontare il Pisa altra squadra in salute e pericolosa sul cammino di Filippo Inzaghi ( oggi impegnato con gli studenti di Reggio Calabria per sensibilizzare sul tema della raccolta differenziata ) . La classifica in vetta al campionato, tolto il Frosinone , è molto corta e anche il Genoa non ha approfittato della sconfitta del Barbera degli amaranto. Al Granillo Inzaghi potrà contare sulla spinta del pubblico che non ha mai smesso di sostenere la squadra. Ora i calabresi dovranno superare questo momento difficile dopo le due sconfitte consecutive. Filippo Inzaghi ha anlizzato la partita contro i nerazzurri in conferenza stampa.

Reggina, le parole di Inzaghi

Inzaghi ha subito focalizzato l'attenzione sui prossimi avversari: "Per batterli servirà la migliore Reggina. Il Pisa verrà a Reggio per vincere. Sono stati sfortunati nelle ultime gare, ma con D’Angelo hanno fatto una grande rimonta. E' una delle squadre più forti. Ultimamente siamo stati penalizzati dagli errori individuali. Dobbiamo migliorare da questo punto di vista, anche perché facciamo un lavoro fantastico, giocandocela contro tutti. I miei calciatori sono sempre sul pezzo, in settimana non gli ho detto nulla, ho solo mostrato loro la classifica" . Poi sugli infortunati e gli assenti: "Ci sarà Galabinov, che è tre mesi avanti rispetto al protocollo di recupero, ma servirà ancora pazienza. Abbiamo perso Majer per squalifica, su Hernani decido domani. È comunque recuperato. Terranova è già pronto e poteva giocare a Palermo ma poi ha avuto un problema di salute".

Poi sul tema arbitraggi è netto: "Arbitraggi? Ho già parlato a Palermo". Inzaghi ha poi anche parlato del "caso" Menez: "Domani può succedere di tutto, specialmente in attacco. Devo decidere se giocare con una punta e Menez. Oppure con Cicerelli. Sono contento di Jérémy, a Palermo non è stata la sua migliore partita, ma serve il contributo di tutti". Ha concluso con un applauso ai tifosi: "Fuori casa c’è grande entusiasmo, al Granillo una curva straordinaria: l’orario non è comodo, dobbiamo essere noi a trascinare. C’è sicuramente tanto affetto, vogliamo dare soddisfazioni".