Reggina ko e contestata: Inzaghi sotto la curva, tensione coi tifosi FOTO

Gargiulo al 63', Gliozzi al 70' su calcio di rigore. Dopo la Spal anche il Pisa è passato al "Granillo" condannando la Reggina di Filippo Inzaghi alla terza sconfitta consecutiva, quarta nelle ultime cinque partite. Gli amaranto, agganciati al terzo posto in classifica Südtirol a quota 39 punti, sono andati ko per la seconda volta di fila in casa e a fine gara i sostenitori locali si sono divisi.

La Curva respinge la Reggina, il resto dello stadio la applaude

La Curva ha respinto la squadra, che si è smarrita, di certo in termini di risultati, nelle ultime partite. Lo stesso Inzaghi, a fine gara con i suoi calciatori a rapporto dai tifosi, è stato protagonista di un battibecco con un suppoter in Tribuna, redarguito con ampi gesti dalla panchina. Nervosismo palpabile dentro e fuori dal campo che non si è tradotto, però, in una contestazione a tutto tondo. Dagli altri settori,, infatti, Crisetig e compagni sono stati incoraggiati e applauditi. Un momento delicato dopo un gran avvio di campionato. Uno strappo, parziale, da ricucire per cercare di restare in corsa per la promozione diretta: battendo il Palermo per 2-0 il Genoa ha riscattato la sconfitta a Parma e si è portato a +4 sui calabresi.