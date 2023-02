Reggina, Saladini blinda Inzaghi: "Non sarà mai in discussione"

La Reggina non sta vivendo un momento positivo sin qui in Serie B. Nelle ultime giornate tra risultati e contestazione, la squadra non sta ritrovando gli automatismi di inizio stagione. Risultati che stanno facendo precipitare la squadra di Inzaghi in classifica pur restando in piena corsa per le prime posizioni. Il presidente degli amaranto ha confermato però la fiduca ad Inzaghi.