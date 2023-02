Reggina-Modena, Inzaghi: "Menez? Capitano vero, mi è piaciuta una cosa"

La Reggina ha ritrovato la vittoria dopo quattro sconfitte consecutive . I ragazzi di Inzaghi hanno superato il Modena per 2-1 grazie ai gol di Pierozzi e Strelec, portandosi a sei punti di vantaggio sulla zona playoff di Serie B. L'allenatore, che in settimana aveva ricevuto la fiducia da parte del presidente Saladin i, al termine del match ha analizzato la gara e il momento stagionale.

Reggina-Modena, le dichiarazioni di Inzaghi

“Ci poteva essere un po’ di paura inconscia dopo le ultime 4 sconfitte, oggi è arrivata una vittoria molto importante e ci permette di avere 6 punti di vantaggio sulla zona play-off" - ha aperto così la conferenza Inzaghi. L'allenatore ha poi ringraziato i propri tifosi: "Grazie anche ai tifosi che ci hanno supportato. La squadra ha salutato tutto lo stadio come è giusto che fosse. Il pareggio del Modena mi ha un po' spaventato. Per l’ennesima volta abbiamo subito gol al primo tiro in porta. La sfortuna bisogna incanalarla dalla propria parte e oggi ci siamo riusciti. Poi ha speso belle parole anche su Menez: "Menez spostato sulla sinistra? A inizio stagione non abbiamo mai avuto Santander, la mia idea iniziale la scorsa estate era già quella di schierarlo largo. Mi è piaciuto oggi vederlo rincorrere gli avversari, da capitano vero. Strelec è un ragazzo giovane, Gori oggi è entrato bene, ci sarà spazio per tutti". Infine sul turno infrasettimanale contro il Cosenza: "Giocare di nuovo martedi ci farà bene, cambierò 4-5 giocatori dando spazio a chi ha giocato meno sino a oggi. Ho un gruppo forte, non si possono cambiare tutti ma qualcuno tirerà il fiato. Dobbiamo continuare a giocare bene, era il primo obiettivo affidatomi dalla società quando sono arrivato. Bisogna essere più concreti negli ultimi sedici metri”.