Reggina-Parma, Inzaghi sui play off e sul ritiro

La Reggina prova a ritrovarsi. Non sarà facile per gli amaranto rialzarsi dopo la cocente delusione per la sconfitta nel derby contro il Cosenza , con la gara in pugno e persa con due gol di Nasti segnati entrambi dopo il 90'. Per la squadra di Filippo Inzaghi ci sarà subito l'occasione di riscattarsi: per farlo servirà vincere nel big match di domani contro il Parma , in programma al Granillo alle 16.15.

Inzaghi: "La squadra ha chiesto il ritiro"

Queste le parole in conferenza stampa di Inzaghi alla vigilia della partita: "Dispiace molto per il derby, avevamo la partita in mano. Ora servirà mettersi tutto alle spalle, abbiamo l'opportunità di tornare a vincere davanti i nostri tifosi, c'è desiderio di riscatto. La squadra è stata protagonista di un grande gesto, quello di voler andare in ritiro, con la società che poi ha accettato. Non viviamo di certo il nostro miglior momento, ma per me è spettacolare vedere i ragazzi allenarsi. Sono felice, ora abbiamo un obiettivo dichiarato, ovvero i play off. Cardona aveva detto che l'obiettivo sarebbe stato fissato a marzo: inizialmente era la salvezza e l'abbiamo raggiunta, ora ne stiamo dando un altro, ovvero giocarci la possibilità di andare in Serie A attraverso i play off. Tutti sappiamo il valore del Parma, che inizialmente aveva l'obiettivo di vincere il campionato. Hanno un grande allenatore, per batterli ci vorrà una grande Reggina. Quando si perde voglio che ce la si prenda con me, ho le spalle abbastanza larghe. Col Parma out solo Ricci e Bouah".