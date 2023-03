Reggina-Parma, Inzaghi: "Commesso un grave errore. Galabinov? Ci può aiutare"

La Reggina non esce dal periodo buio ed esce sconfitta anche contro il Parma . Basta un gol di Vazquez ai ragazzi di Pecchia per conquistare i tre punti. Solo una vittoria nelle ultime sette giornate per gli amaranto, crollati ora al sesto posto in classifica in attesa delle altre partite della 28^ giornata. Inzaghi al termine del match ha analizzato la prestazione degli in conferenza stampa.

Reggina-Parma, le dichiarazioni di Inzaghi

Queste le dichiarazioni dell'allenatore al termine del match: "Vedendo le partite non penso che sia questa la vera Reggina. Oggi ce la siamo giocata alla pari contro una squadra fortissima. Dobbiamo uscire dal campo soddisfatti. Sono contento per le parole che il presidente ha detto alla squadra. Dobbiamo tornare al più presto a fare punti, in questo momento anche se siamo quattro contro uno prendiamo comunque goal. Oggi posso rimproverare poco ai ragazzi. E’ chiaro che nell’occasione da goal li abbiamo lasciati puntare 2 contro 1 lasciando Pierozzi da solo e lì, insieme alla marcatura dentro l’area, sono gli errori più gravi. Volevamo regalare una gioia ai tifosi e ci proveremo alla prossima. Poi su Galabinov: "Ha recuperato tre mesi prima del previsto da un infortunio molto grave, ci può dare una grossa mano. Inzaghi ha poi analizzato anche le tante occasioni sprecate: "Dobbiamo fare goal sotto porta, Fabbian e Rivas potevano fare meglio. La squadra non è in difficoltà fisica, ha tenuto bene. Contro questo Parma con Vazquez, Man non puoi lasciare spazio. Dobbiamo essere più letali sotto porta, ci dispiace e dobbiamo ripartire dagli applausi della gente. Oggi ci teniamo la prestazione. Dobbiamo guardare partita dopo partita, se siamo lì ce lo siamo meritati. Nel girone di ritorno non stiamo andando bene anche per gli episodi a sfavore. Il primo tempo è stato equilibrato, nel secondo tempo abbiamo sofferto pochissimo. Sono sicuro che il campo alla lunga ci premierà.Infine su Menez: "Ha fatto benissimo ed ha rincorso tutti per 95 minuti”.