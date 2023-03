Poker Cagliari, tracollo e caos Reggina: Inzaghi attacca la squadra

Reggina-Cagliari 0-4, Inzaghi: "Dobbiamo darci una svegliata"

Un gol su azione e uno dagli undici metri per Lapadula, che Inzaghi aveva avuto con sé ai tempi del Benevento, gol di Mancosu su rigore. A rendere ancor più il pesante il passivo nel recupero è stato Zappa. A fine gara, come riportato dall'account Twitter della Reggina, Inzaghi non ha usato giri di parole bacchettando severamente i suoi calciatori: “Sono molto deluso, perché c’erano tutte le condizioni per fare una grande partita. Mi assumo le responsabilità, ma dobbiamo darci una svegliata. Ripartiamo come se avessimo zero punti in classifica".

In conferenza stampa Inzaghi ha aggiunto: "Nel girone di andata abbiamo fatto più di quello che potevamo, la classifica attuale è veritiera".