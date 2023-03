Caso Reggina, arriva la decisione della Procura Federale

Ieri, 27 marzo 2023, a Roma si è tenuto l'incontro tra Paolo Rodella, legale incaricato dalla Reggina, e la Procura Federale per discutere del caso dei pagamenti INPS e IRPEF che il club calabrese non avrebbe corrisposto di pari passo al versamento di alcune mensilità di emolumenti, dovuti ad alcuni dei propri tesserati. Nella giornata di oggi, 28 marzo, è arrivato il deferimento per le scadenze che il club amaranto non avrebbe rispettato.