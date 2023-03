Genoa-Reggina, Inzaghi: l'amico Gila e il dubbio Fabbian

Il campionato di Serie B è pronto a ripartire dopo la pausa per le Nazionali. La Reggina è in un momento difficile dentro e fuori dal campo e nell'anticipo della prossima giornata dovrà vedersela con il Genoa al Luigi Ferraris. Inzaghi ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Genoa-Reggina, le dichiarazioni di Inzaghi

Filippo Inzaghi ha parlato del prossimo avversario: "Grazie anche al lavoro svolto da Gilardino, il Genoa negli ultimi mesi ha dimostrato di essere una corazzata non solo sulla carta. Affronteremo la squadra più forte del campionato, ma queste valutazioni per noi non devono certo rappresentare un alibi, bensì una carica ulteriore. A Genova voglio rivedere la mia Reggina, quella che ha regalato grandi emozioni e se l’è giocata con chiunque. Lo meritano la proprietà e la società, lo meritano la città ed i tifosi e lo meritano anche i miei ragazzi".

Due parole sull'amico Gilardino: "Il suo percorso non mi sorprende, domani saremo avversari ma siamo e saremo sempre grandi amici. Insieme abbiamo ottenuto grandi vittorie da calciatori, rivederlo è sempre un piacere". Poi sui singoli: "Siamo fieri ed orgogliosi dell'esordio con l'Under 21 di Pierozzi e Fabbian, ma purtroppo non sono tornati nelle migliori condizioni da questo doppio impegno. Niccolò è infortunato ed a Genova non ci sarà, mentre per Giovanni deciderò solo a ridosso della partita, visto che in questa settimana non l'ho avuto mai a disposizione. Per il resto, alle assenze ormai note di Obi e Ricci si aggiunge quella di Galabinov, anch'esso infortunato”.